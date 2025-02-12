Иркутская область увеличила производство куриных яиц за год на 28 млн штук

Объем производства куриных яиц в Приангарье в 2024 году увеличился. Во всех категориях хозяйств было выпущено 1,015 млрд штук – это почти на 28 млн штук больше, чем в 2023-м, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

В среднем в отчетном периоде одна курица-несушка снесла 337 яиц. В целом самообеспеченность региона собственным куриным яйцом превышает 150%. Предполагается, что этот же объем производства сохранится в этом и последующих годах.

Основной мерой поддержки производителей куриного яйца, как социально-значимого продукта для населения, является региональная субсидия, направленная на возмещение части затрат, связанных с приобретением птицеводческого оборудования.