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Самый масштабный в Сибири арт-объект из переработанного стекла появился в Иркутске

В Иркутске появился самый большой в Сибири арт-объект из переработанного стекла. Его установили в ТЦ «Дока» на улице Байкальской, сообщает пресс-служба фонда «Возрождение Земли Сибирской».

<p>Фото: фонд «Возрождение Земли Сибирской»</p>

Фото: фонд «Возрождение Земли Сибирской»

Работа получила название «Равновесие». Она сделана из 20 больших старых окон, или почти 200 кг оконного стекла. Объект, который парит на высоте от трех до четырех метров, состоит из 60 фрагментов разных размеров. Его придумывали и делали участники проекта «Стекло не мусор!» в течение около полугода.

Инсталляция будет включена в «Книгу рекордов Иркутской области» как самый большой арт-объект из переработанного стекла в Сибири.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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