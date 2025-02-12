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Сотрудницу предприятия в Приангарье уличили в проведении фейковых тендеров за взятки

В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту получения взяток в особо крупном размере. В совершении преступления подозревают сотрудницу одной из компаний, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, в 2024 году специалист отдела закупок одного из топливно-энергетических предприятий Приангарья занималась покровительством предпринимателей в Ангарске. При коммерческих закупках для производственных нужд компании подозреваемая за взятки от двух предпринимателей в размере 1,1 млн и 220 тысяч рублей способствовала их выигрышу при проведении тендеров на поставку продукции.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Подозреваемая допрошена, в ее жилище проведен обыск, изъяты деньги, документация и транспортные средства.

В отношении бизнесменов, давших взятки, уголовное дело выделено в отдельное производство.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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