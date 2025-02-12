Почти 50 ледовых переправ открыли в Иркутской области

47-ю ледовую переправу ввели в эксплуатацию за последние сутки в Иркутской области. Ее обустроили в Катангском районе, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Зимник появился на реке Нижней Тунгуске в районе села Непа. Ее длина составляет 160 метров, ширина – 6 метров, грузоподъемность 60 тонн.

Также в настоящее время ледовые переправы функционируют в Балаганском, Бодайбинском, Братском, Нижнеудинском, Усольском, Усть-Кутском, Чунском, Шелеховском, Усть-Удинском, Мамско-Чуйском, Жигаловском, Киренском, районах и других территориях.