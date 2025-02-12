Новости

Грандстрой
«Что это – кризис? Или возвращение к балансу?»
Сила – в команде
«20 лет задаем тренды». Екатерина Прядко, «ГРАНДСТРОЙ», – об эволюции компании, продуктовом подходе и развитии потребительских предпочтений
Все материалы сюжета

Почти 50 ледовых переправ открыли в Иркутской области

47-ю ледовую переправу ввели в эксплуатацию за последние сутки в Иркутской области. Ее обустроили в Катангском районе, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Зимник появился на реке Нижней Тунгуске в районе села Непа. Ее длина составляет 160 метров, ширина – 6 метров, грузоподъемность 60 тонн.

Также в настоящее время ледовые переправы функционируют в Балаганском, Бодайбинском, Братском, Нижнеудинском, Усольском, Усть-Кутском, Чунском, Шелеховском, Усть-Удинском, Мамско-Чуйском, Жигаловском, Киренском, районах и других территориях.


/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

Дифтарифы в Иркутской области 2025, последние новости
Жители Иркутской области должны подать документы на подтверждение электроотопления в домах до 20 февраля
10 «горячих» вопросов про тарифы
40 тысяч жилых домов в Иркутской области не стоят на кадастровом учете и не получают льготу
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес