Новый мэр Братского района вступил в должность

В Центре культуры в городе Вихоревка Братского района состоялась церемония официального вступления в должность мэра Братского района Николая Дружинина. Во время голосования его кандидатуру поддержали жители, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

«Сегодня для меня – очень важный день. Ведь Братский район – это мой дом и моя Родина, это территория с богатой историей, сложившимися традициями и замечательными, неравнодушными людьми. Впереди у нас много больших и интересных проектов, сложных задач. Я уверен, что вместе с профессиональной командой администрации Братского района, нашими промышленниками, предпринимателями, партнерами можно решить многие задачи», – прокомментировал Дружинин.

Николай Дружинин родился 8 декабря 1985 года в городе Вихоревке Братского района. В 2009 году окончил Иркутский государственный университет путей сообщения. До избрания на муниципальную должность работал заместителем начальника Вихоревского центра организации работы железнодорожных станций – структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции управления движением. В 2017 году был избран главой администрации Вихоревского городского поселения на досрочных выборах, а в 2022 – на второй срок главой Вихоревского мунуипального образования. 2 февраля победил на досрочных выборах мэра МО «Братский район».