Путин и Трамп созвонились: дан старт переговорам по Украине

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о начале переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Трамп сообщил об этом в своей соцсети Truth Social, подчеркнув, что обе стороны согласились на необходимость прекращения гибели людей в конфликте.

Американский лидер охарактеризовал разговор как продолжительный и продуктивный, отметив, что команды обеих стран немедленно приступят к переговорам. Трамп также заявил о намерении проинформировать президента Украины Владимира Зеленского о состоявшемся разговоре.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил факт переговоров:«Президент России пригласил президента США посетить Москву и выразил готовность принять в России американских должностных лиц по тем направлениям работы, которые представляют взаимный интерес, включая, разумеется, и тему украинского урегулирования». По его словам, беседа лидеров продлилась почти полтора часа. Кремль также сообщил, что Путин в разговоре с Трампом заявил, что нужно устранить первопричины конфликта. Российский лидер также согласился, что долгосрочное урегулирование «возможно путем мирных переговоров».

С американской стороны в переговорную команду войдут госсекретарь Марк Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник Стив Уиткофф.

Трамп выразил надежду на успешность переговоров, заявив, что встреча может пройти в Саудовской Аравии, сообщает РБК.