Индекс МосБиржи взлетел на фоне переговоров Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора договорились о личной встрече, что вызвало стремительный рост на рынке акций. По заявлению пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, разговор лидеров длился почти полтора часа и привел к договоренности о продолжении личных контактов.

На фоне снижения геополитической напряженности Индекс МосБиржи резко вырос, поднявшись выше 3130 пунктов, что составило прирост более 3,5%.

– Геополитика была важным фактором давления на российский рынок и сейчас на фоне снижения напряженности наблюдается позитивная реакция, – отмечают аналитики БКС Мир инвестиций.

Акции Газпрома взлетели на 8%, достигнув 154,6 рубля, а акции Сбера поднялись на 6,78%, достигнув 314 рублей. Фьючерс на пару USD/RUB на вечерних торгах снизился до 93,9.