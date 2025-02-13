В России зафиксировали ускорение роста цен

С 4 по 10 февраля в России наблюдалось ускорение роста потребительских цен до 0,23% по сравнению с 0,16% на предыдущей неделе, сообщает Росстат. Хотя годовая инфляция к 10 февраля снизилась до 10% с 10,14% неделей ранее, ускорение роста цен вызывает обеспокоенность.

С начала года по 10 февраля потребительские цены увеличились на 1,53%, а с начала месяца — на 0,3%. Средняя стоимость автомобильного бензина и дизельного топлива за отчетную неделю также выросла на 0,1%.

По прогнозам Центрального банка, годовая инфляция в начале 2025 года продолжит расти и, вероятно, достигнет своего пика в апреле. Регулятор подчеркивает, что инфляционное давление остается высоким, и считает необходимым поддержание жестких денежно-кредитных условий для замедления инфляции и возвращения к целевым показателям.

В эту пятницу, 14 февраля, Банк России примет решение по ключевой ставке впервые в этом году. Ожидается, что ставка останется на уровне 21%, а риторика ЦБ будет жесткой, учитывая замедление кредитования, слабый рост экономики и изменения на рынке труда.