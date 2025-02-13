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Редкие металлы в избытке: Россия добывает больше, чем нужно экономике

Глава Роснедр Олег Казанов заявил, что Россия добывает редких металлов больше, чем необходимо для экономики страны. Запасы редкоземельных металлов, готовых к добыче, составляют 28,5 млн тонн, тогда как годовая потребность страны всего 2 тыс. тонн, сообщает ТАСС. Казанов подчеркнул проблему экономического обоснования добычи этих металлов.

По его словам, российская экономика нуждается в меньшем количестве таких ресурсов, и обеспеченность запасами в распределенном фонде недр очень высокая. Например, на Ловозерском месторождении в Мурманской области запасы составляют 7 млн тонн, а на Томторском месторождении в Якутии — 4 млн тонн.

«Федеральная геологоразведка сейчас занимается другими видами сырья из группы редких металлов: это уран, титан, литий. А этими не занимается, потому что редкоземельных металлов достаточно»,– сказал он в Совете федерации (СФ), где прошел круглый стол по теме добычи и переработки редкоземельных металлов.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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