Названо предполагаемое место встречи Путина и Трампа: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Трамп созвонился с Путиным, а потому назвал возможное место встречи с ним, россияне высказались за сокращение рабочей недели, а в Иркутской области установили самый масштабный в Сибири арт-объект из стекла. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Переговоры Путина и Трампа

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп побеседовали по телефону в течение около 1,5 часа. Лидеры обсудили конфликт на Украине и договорились о немедленном начале переговоров. Одним из основных тезисов главы американского государства был о том, что наступило время, чтобы страны работали вместе: эту мысль поддержала российская сторона. Представители России и США договорились о взаимодействии, а Владимир Путин пригласил Дональда Трампа в Москву.

Возможное место встречи

Сам американский президент допустил, что местом встречи с Владимиром Путиным может стать Саудовская Аравия. По мнению экспертов, после разговора детали очных переговоров еще будут прорабатываться. В подготовке поучаствуют дипломаты, военные, представители спецслужб и другие специалисты. На эти мероприятия может уйти несколько месяцев.

Сокращение рабочей недели

Аналитики провели исследование и выяснили, что большинство россиян – свыше 80% – выступают за сокращение рабочей недели с 40-часовой до 36-часовой. По мнению жителей страны, это позволит сохранить баланс между работой и личной жизнью. При этом, что любопытно, существенная часть опрошенных – более 30% – хочет сокращенную неделю, чтобы иметь время для дополнительной подработки или даже второй работы.

Самый масштабный в Сибири

В Иркутске появился новый арт-объект – его установили в одном из торговых центров. Работа получила название «Равновесие». Она сделана из 20 больших старых окон и представляет собой элементы, размещенные на высоте. Инсталляция будет включена в «Книгу рекордов Иркутской области» как самый большой арт-объект из переработанного стекла в Сибири.

Рост производства

Рост производственных показателей зафиксировали в Иркутской области: увеличилось поголовье свиней и число выпущенных яиц до 152,8 тыс. особей и 1,015 млрд штук соответственно. Средний вес животных при рождении составил около 715 граммов, а одна курица-несушка в среднем снесла 337 яиц. Местные предприятия планируют наращивать показатели.