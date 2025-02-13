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Остерегайтесь 'подарков': ЦБ раскрыл новую схему мошенничества

В преддверии зимне-весенних праздников мошенники активизировались, предлагая людям "подарки" через звонки от якобы курьеров. Под видом сюрпризов от анонимных отправителей скрывается обман, предупреждает Банк России.

Схема работает следующим образом: мошенник, представившись курьером, звонит и сообщает о посылке на имя жертвы. Затем просят подтвердить доставку или адрес с помощью смс-кода. Передача кода открывает мошенникам доступ к личным данным, включая банковские счета или аккаунты на Госуслугах. Последствия могут быть серьезными.

Важно помнить и напомнить близким: никогда не сообщайте секретные коды посторонним, кем бы они ни представлялись.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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