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Иркутский бизнесмен заплатил компенсации на 1,2 млн рублей за травмы детей на батутах

Несколько детей в Иркутске получили травмы при посещении батутного центра. Директора организации привлекли к материальной ответственности за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает пресс-службе УФССП России по региону.

В отношении мужчины было возбуждено восемь постановлений. Ему пришлось заплатить компенсации пострадавшим на общую сумму 1 млн 206 тысяч рублей.

Кроме того, суд принял решение о конфискации в доход государства суммы, соответствующей стоимости батутной арены: 1 млн рублей.

Все средства бизнесмен перечислил в полном объеме.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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