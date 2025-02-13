Интеллектуальные светофоры и новые парковки появятся на улице Трилиссера в Иркутске

Комплексный ремонт улицы Трилиссера на участке от Коммунистической до Трилиссера, 60 проведут в Иркутске. Протяженность участка составляет 1,55 км. Работы будут выполнены в этом году, сообщает пресс-служба мэрии.

«Трафик на Трилиссера стремительно растет. Чтобы в перспективе избежать транспортного коллапса, приняли решение организовать две полосы движения в каждом направлении. Отмечу, еще одним важным изменением станет создание дополнительных парковочных мест в районе жилой застройки», – прокомментировал мэр Иркутска Руслан Болотов.

Кроме того, запланировано установка интеллектуальной транспортной системы на светофорных объектах на пересечении Трилиссера и Байкальской для увеличения пропускной способности загруженного участка.

На всем протяжении магистральной улицы специалисты организуют пешеходную зону. Кроме того, на пересечении с Партизанской она будет сделана на одном уровне с проезжей частью. Такое решение позволит обеспечить доступность для маломобильных граждан.

Будут обновлены ливневая канализация, контейнерные площадки под бытовые отходы, заменены светильники. Состоится модернизация светофоров на пересечении Трилиссера с 25-го Октября и Партизанской.

Также специалисты обустроят дорогу: нанесут разметку, установят дорожные знаки, перила вдоль лестниц, восстановят металлическое пешеходное ограждение, смонтируют тактильную плитку и проведут ряд других работ.