Просрочка по кредитам выросла в полтора раза

До 150 млрд рублей. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Уровень просроченной задолженности по кредитам наличными в прошлом году вырос в полтора раза и достиг 1,8%. Показатель стабильно рос на протяжении всего 2024-го, тогда как до этого минимум три года находился около уровня 1,1%.

При этом общий объем долга россиян по кредитам наличными с начала 2024-го рос только до III квартала – с 8,9 трлн до 9,3 трлн рублей, следует из данных ОКБ. А в IV квартале он резко упал на 10%, до 8,4 трлн рублей. Сильное сокращение этого показателя к концу года также отметили в Национальном бюро кредитных историй.

Из этих данных следует, что объем просроченной задолженности по портфелю кредитов наличными в 2024-м году вырос приблизительно с 98 млрд рублей до 150 млрд рублей, то есть примерно на 54%.

Ранее стало известно, что средний размер потребкредита сокращается уже 6 месяцев подряд. В декабре 2024 года средний размер выданных потребительских кредитов составил 140,2 тыс. руб., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 1,6% (в ноябре 2024 года – 142,5 тыс. руб.). Это самое низкое значение показателя в 2024 году.