Новости

Дифтарифы в Иркутской области 2025, последние новости
Жители Иркутской области должны подать документы на подтверждение электроотопления в домах до 20 февраля
10 «горячих» вопросов про тарифы
40 тысяч жилых домов в Иркутской области не стоят на кадастровом учете и не получают льготу
Все материалы сюжета

«Слата» начинает интеграцию с X5 Group

Бренд «Слата» сохранится, но для покупателей готовятся изменения, в интервью  Газете Дело рассказал управляющий директор сетей «Слата» и «ХлебСоль» Дмитрий Ишевский.

В конце 2022 года один из крупнейших российских ретейлеров Х5 купил контрольный пакет ГК «Слата». Федеральный игрок получил комфортный вход на региональный рынок, а местные сети – более привлекательные коммерческие предложения от поставщиков. Вместе с тем операционное управление «Слаты» сохранилось за региональной командой. Сохранился и сам бренд.

– В этом году мы начинаем интеграцию, в результате которой фактически вся сеть «Слаты» перейдет в управление Х5. При этом бренд «Слата» был, есть и будет, однако покупателей ждут изменения. Мы планируем запустить обновленный формат городского супермаркета. Вы все увидите, – резюмировал Дмитрий Ишевский.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Материалы сюжета "Продуктовый ритейл ":
Все материалы сюжета (1620)


Реклама на сайте

Грандстрой
«Что это – кризис? Или возвращение к балансу?»
Сила – в команде
«20 лет задаем тренды». Екатерина Прядко, «ГРАНДСТРОЙ», – об эволюции компании, продуктовом подходе и развитии потребительских предпочтений
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес