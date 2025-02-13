«Слата» начинает интеграцию с X5 Group

Бренд «Слата» сохранится, но для покупателей готовятся изменения, в интервью Газете Дело рассказал управляющий директор сетей «Слата» и «ХлебСоль» Дмитрий Ишевский.

В конце 2022 года один из крупнейших российских ретейлеров Х5 купил контрольный пакет ГК «Слата». Федеральный игрок получил комфортный вход на региональный рынок, а местные сети – более привлекательные коммерческие предложения от поставщиков. Вместе с тем операционное управление «Слаты» сохранилось за региональной командой. Сохранился и сам бренд.

– В этом году мы начинаем интеграцию, в результате которой фактически вся сеть «Слаты» перейдет в управление Х5. При этом бренд «Слата» был, есть и будет, однако покупателей ждут изменения. Мы планируем запустить обновленный формат городского супермаркета. Вы все увидите, – резюмировал Дмитрий Ишевский.