Новости

Дифтарифы в Иркутской области 2025, последние новости
Жители Иркутской области должны подать документы на подтверждение электроотопления в домах до 20 февраля
10 «горячих» вопросов про тарифы
40 тысяч жилых домов в Иркутской области не стоят на кадастровом учете и не получают льготу
Все материалы сюжета

Четвертый ресторан сети «Вкусно – и точка» отрылся в Иркутской области

«Вкусно – и точка» продолжает развитие сети в Приангарье. Накануне в столице региона – в городе Иркутске – состоялось открытие четвертого в области ресторана, сообщили SIA.RU в пресс-службе компании.

<p>Фото: предоставлено пресс-службой компании «Вкусно – и точка»</p>

Фото: предоставлено пресс-службой компании «Вкусно – и точка»

Он располагается на территории ТЦ «Фортуна». Гостям доступен полный ассортимент меню: классические и сезонные продукты, завтраки, а также новинки. Кроме того, здесь можно попробовать различные кофейные напитки, выпечку и десерты. Заказы можно оформить на кассах у прилавка, через киоски самообслуживания и в приложении. Кроме этого, для автомобилистов доступна автораздача, которая позволяет купить продукты, не выходя из машины.

Читайте также:

Яичный парадокс: Приангарье увеличило производство на 2,8%, но цены взлетели на 50,4%
12 февраля 2025
Почему россияне видят инфляцию вдвое выше, чем официальные данные?
11 февраля 2025

Интерьер и декор помещений выполнены из материалов российского производства, а технологические зоны оснащены современным оборудованием и новыми производственными линиями. Кафе, рассчитанное на 150 посадочных мест, будет работать с 7:00 до 00:00, автораздача – круглосуточно с техническим перерывом с 04:00 до 05:00.

Благодаря открытию точки общепита появилось 50 новых рабочих мест.

Напомним, еще два заведения сети в настоящее время работают в «Модном квартале» и в ТРЦ «Мистер X» в Иркутске, а также в здании рынка «Арена вкуса» в Ангарске.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Материалы сюжета "Продуктовый ритейл ":
Все материалы сюжета (1619)


Реклама на сайте

Грандстрой
«Что это – кризис? Или возвращение к балансу?»
Сила – в команде
«20 лет задаем тренды». Екатерина Прядко, «ГРАНДСТРОЙ», – об эволюции компании, продуктовом подходе и развитии потребительских предпочтений
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес