Четвертый ресторан сети «Вкусно – и точка» отрылся в Иркутской области

«Вкусно – и точка» продолжает развитие сети в Приангарье. Накануне в столице региона – в городе Иркутске – состоялось открытие четвертого в области ресторана, сообщили SIA.RU в пресс-службе компании.

Фото: предоставлено пресс-службой компании «Вкусно – и точка»

Он располагается на территории ТЦ «Фортуна». Гостям доступен полный ассортимент меню: классические и сезонные продукты, завтраки, а также новинки. Кроме того, здесь можно попробовать различные кофейные напитки, выпечку и десерты. Заказы можно оформить на кассах у прилавка, через киоски самообслуживания и в приложении. Кроме этого, для автомобилистов доступна автораздача, которая позволяет купить продукты, не выходя из машины.

Интерьер и декор помещений выполнены из материалов российского производства, а технологические зоны оснащены современным оборудованием и новыми производственными линиями. Кафе, рассчитанное на 150 посадочных мест, будет работать с 7:00 до 00:00, автораздача – круглосуточно с техническим перерывом с 04:00 до 05:00.

Благодаря открытию точки общепита появилось 50 новых рабочих мест.

Напомним, еще два заведения сети в настоящее время работают в «Модном квартале» и в ТРЦ «Мистер X» в Иркутске, а также в здании рынка «Арена вкуса» в Ангарске.