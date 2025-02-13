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Большую майнингову ферму нашли в Иркутском районе: «машинки» вывозили грузовиком

Грузовик понадобился правоохранителям, чтобы вывезти оборудование с большой нелегальной фермы для добычи криптовалюты, обнаруженной в Иркутском районе. Подробности рассказали в пресс-службе региональной полиции.

<p>Фото: пресс-служба полиции Иркутской области</p>

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Фото: пресс-служба полиции Иркутской области

По данным МВД, сотрудники ведомства выяснили, что на нескольких участках, расположенных в рабочем поселке Маркова Иркутского района, незаконно работает майнинговая ферма. Полицейские вместе с энергетиками выехали на указанное место, где обнаружили контейнеры с самовольно подключенными к электросетям «машинками».

Было изъято более 130 единиц оборудования. По оценкам специалистов, ущерб от незаконных действий составил порядка 12 млн рублей. По предварительной информации, к содеянному может быть причастна местная жительница. По данным ИЭСК, ферма тратила электроэнергию, эквивалентную потреблению 150 частных домов.

По факту случившегося организована проверка, обстоятельства выясняются.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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