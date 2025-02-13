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Майнинговая ферма в поселке Маркова Иркутской области потребляла энергии как 150 жилых домов

Ущерб энергосистеме региона оценили в 12 млн рублей.

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Сотрудники Иркутской электросетевой компании вместе с силовиками обнаружили в поселке Маркова незаконную майнинговую ферму более чем на 130 машинок. Она потребляла более 2 мВт электроэнергии, что эквивалентно 150 частным домам.

Ферма по криптодобыче оборудована на четырех земельных. Местная жительница установила там контейнеры и бытовки с оборудованием. Более того, она самовольно подключилась к потребительской сети по воздушной линии, а также протянула кабельную линию к трансформатору.

В ходе обыска на месте изъято более 130 машинок для майнинга. По оценкам специалистов, ущерб от незаконной деятельности криптофермы составил свыше 12 млн рублей.

Стоит отметить, что ситуация с нехваткой электроэнергии в Маркова носит особенно острый характер, и своей деятельностью ферма наносила вред энергетической системе в конкретном районе. Сотрудники правоохранительных органов уже заявили, что продолжат подобные рейды.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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