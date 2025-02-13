Туроператор "НУУР 1642" вошёл в совет по развитию туризма в Усть-Куте

Туроператор "НУУР 1642" (Telegram-канал: nuur_1642) включен в перечень участников координационного совета по развитию туризма в Усть-Куте. На первом заседании совета обсуждались вопросы развития туризма в регионе, особое внимание было уделено мероприятиям событийного туризма и привлечению местных мастеров для создания сувенирной продукции. Также была представлена презентация молодежного проекта "Улицы усть-кутские", популяризирующего историю города в социальных сетях.

Директор "НУУР 1642" Алена Ямщикова предложила расширить перечень событийных мероприятий проведением акций "Ночь в музее", "Флешмоб экскурсий", рассмотреть возожность участия города во всероссийских туристических конкурсах, создать каталог местных мастеров для продвижения сувенирной продукции (в т.ч. размещение ее в аэропорту и на вокзале), оказать поддержку проекта "Усть-Кутские улицы" для привлечения молодежи к изучению истории города.

"НУУР 1642" на данный момент является единственным туроператором, предлагающим экскурсии в Усть-Кут.

На мой взгляд, Усть-Кут и его окрестности в среднесрочной перспективе – весьма интересный вектор развития, - заявила Алёна Ямщикова. Это и промышленный туризм на мега-стройку века – Иркутский завод полимеров, это и краеведческие аспекты: огромное количество стоянок древних людей, богатейшая история, связанная с Хабаровым, возможность побывать на БАМе – уникальной железнодорожной магистрали.

В компании уверены, что создание координационного совета позволит внести существенный вклад в развитие туризма в Усть-Куте и представить регион как привлекательное направление для путешественников.