Доллар упал до 94, но может опуститься еще ниже

Рубль продолжает стремительное укрепление, поднявшись в среду на 2% против всех иностранных валют на основной сессии, а вечером фьючерсы на доллар, евро и юань потеряли еще по 3%, что в сумме составило почти 5% за день.

По данным ЦБ на 13 февраля, курс доллара зафиксирован на уровне 94 (-1,8%), евро снизился до 98 (-1,2%), а биржевой юань закрылся в падении на -2%, пара CNY/RUB: 12,66. Однако ожидается, что курсы валют будут еще ниже, так как текущие показатели не учитывают последних геополитических событий.

Эксперты БКС Мир инвестиций отмечают, укрепление рубля ускорилось из-за дисбаланса спроса и предложения валюты на рынке. Низкая покупательная активность объясняется санкциями и высокими ставками, в то время как предложение валюты увеличивается благодаря бюджетному правилу и девалютизации. Отрицательные ставки денежного рынка по юаневой ликвидности свидетельствуют о временном переизбытке валюты.

После телефонного разговора лидеров России и США, сопровождавшегося дипломатичными комментариями и готовностью к личной встрече, российские финансовые активы резко переоценились. Индекс МосБиржи взлетел почти до 3130 пунктов, а рубль продолжил укрепляться, так как риск-премия в курсе национальной валюты уменьшилась.

– Судя по вечерним фьючерсам, существует высокий риск снижения доллара до 92, евро до 95, а юаня до 12,3, что соответствует уровням конца лета 2024 года. С начала 2025 года рубль уже показывает рост на 10%. Рынку потребуется время для нахождения баланса, и отскок иностранных валют возможен, но с более низких уровней и чуть позже, – резюмируют эксперты БКС Мир инвестиций.

Они добавляют, валютная волатильность будет высокой, так как ожидания девальвации рубля не оправдались, что заставляет спекулянтов отступать. Это еще больше усилит укрепление рубля.