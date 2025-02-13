Элитные квартиры в иркутских новостройках подорожали более чем на 20%

Аналитики изучили, как изменились цены на недвижимость в столице Приангарья в четвертом квартале 2024 года. Зафиксировано существенное удорожание элитных квартир в новостройках, следует из данных Иркутскстата.

«Элитные квартиры подорожали на 21,3%, жилье среднего и улучшенного качества – на 3,4% и 3,1%», – отметили эксперты.

Средняя стоимость жилья на первичном рынке Иркутской области в четвертом квартале 2024 года составила 138 рублей за один квадратный метр. По сравнению с предыдущим кварталом она повысилась на 3,3%.

Средняя цена жилья на вторичном рынке увеличилась за квартал на 1,4% и составила 104,3 тысячи рублей за единицу площади. Типовые квартиры подорожали на 1,6%, улучшенного качества – на 1,5%, низкого качества – на 0,3%. Стоимость элитных квартир не изменилась.

В областном центре цены жилой недвижимости выше средних по региону: в новостройках – 146,3 тысячи рублей, на вторичном рынке – 115,6 тысячи рублей за «квадрат». Среди регионов Сибири Иркутская область находится на третьем месте по стоимости квадратного метра на первичном рынке жилья и на четвертом месте на вторичном.