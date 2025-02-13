Новости

Слата
«Люди возвращаются на рынок труда, но кадровый голод остается»
Вкусы, запахи, эмоции. Как «Слата» расширяет покупательский опыт
Дмитрий Ишевский, «Слата», «ХлебСоль»: «Фуд-ритейл пересмотрит стратегию развития»
Все материалы сюжета

«Люди возвращаются на рынок труда, но кадровый голод остается»

Читайте также:

Вкусы, запахи, эмоции. Как «Слата» расширяет покупательский опыт
10 февраля 2025
Дмитрий Ишевский, «Слата», «ХлебСоль»: «Фуд-ритейл пересмотрит стратегию развития»
7 февраля 2025

Ирина Патис, директор по персоналу и организационному развитию торговых сетей «Слата» и «ХлебСоль», с воодушевлением отмечает, что люди начали возвращаться на рынок труда. За первые две недели января компании удалось закрыть большинство вакансий водителей, что ранее не удавалось сделать в течение полугода. Тем не менее, проблема кадрового голода остается актуальной.

– С этого года иностранцам запрещено работать в розничной торговле. Но у нас много вспомогательных направлений: обеспечение розничной сети продуктами собственного производства, огромный логистический комплекс, задачи для разнорабочих. Рабочие руки по-прежнему нужны, и мигранты – это ресурс, от которого мы не можем совсем отказаться, – подчеркнула Ирина Патис в интервью Газете Дело.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Материалы сюжета "Слата":
Все материалы сюжета (14)


Реклама на сайте

Грандстрой
«Что это – кризис? Или возвращение к балансу?»
Сила – в команде
«20 лет задаем тренды». Екатерина Прядко, «ГРАНДСТРОЙ», – об эволюции компании, продуктовом подходе и развитии потребительских предпочтений
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес