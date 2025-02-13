«Люди возвращаются на рынок труда, но кадровый голод остается»

Ирина Патис, директор по персоналу и организационному развитию торговых сетей «Слата» и «ХлебСоль», с воодушевлением отмечает, что люди начали возвращаться на рынок труда. За первые две недели января компании удалось закрыть большинство вакансий водителей, что ранее не удавалось сделать в течение полугода. Тем не менее, проблема кадрового голода остается актуальной.

– С этого года иностранцам запрещено работать в розничной торговле. Но у нас много вспомогательных направлений: обеспечение розничной сети продуктами собственного производства, огромный логистический комплекс, задачи для разнорабочих. Рабочие руки по-прежнему нужны, и мигранты – это ресурс, от которого мы не можем совсем отказаться, – подчеркнула Ирина Патис в интервью Газете Дело.