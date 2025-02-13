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Доллар упал ниже 90

Курс доллара на Форекс впервые за пять месяцев упал ниже 90 рублей. По данным profinance.ru, на 12:20 мск. доллар торгуется на уровне 89,59 рублей, евро – 93,34 руб., китайский юань – 12,272.

Фьючерсы на доллар с исполнением в марте на Московской бирже упали на 2,49%, достигнув 92,93 рублей.

Укрепление рубля связано с сокращением геополитической премии и снижением импорта. На валютном рынке наблюдается дисбаланс спроса и предложения.

– Завершение новогодних праздников в Китае не привело к восстановлению спроса на валюту для оплаты импорта. Сжатый спрос, обусловленный высокими ставками и переполненными складами, оказывает давление на импорт, снижая спрос на валюту при стабильном ее предложении. Курс может укрепиться до 90 рублей за доллар, если ситуация не изменится в ближайшее время, – ранее прогнозировали эксперты БКС Мир инвестиций.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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