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S7 увеличивает количество рейсов из Новосибирска в Иркутск

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S7 Airlines увеличивает количество рейсов из Новосибирска в Иркутск. С 15 февраля компания запускает дополнительный ежедневный рейс из аэропорта Толмачево в Иркутск, увеличив общее количество рейсов до шести-семи в день.

Перелеты выполняются на комфортабельных самолетах Embraer 170 и Boeing 737-800, рассчитанных на 78 и 176 мест соответственно. Время в пути составляет два часа 30 минут.

Напомним, в 2024 году пассажиропоток аэропорта Иркутск вырос на 4%, достигнув 3,95 млн человек, что обусловило необходимость расширения инфраструктуры. В 2023 году началось строительство модульного пассажирского павильона для внутренних рейсов, завершенное осенью 2024 года, однако открытие терминала было отложено из-за судебных разбирательств.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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