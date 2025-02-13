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Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга ипотечных банков за 2024 год

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга по размеру ипотечного портфеля по итогам 2024 года, согласно данным аналитического исследования «Русипотеки». По объемам ипотечного кредитования в целом Уралсиб по итогам года занял 13 место, а также вошел в Топ-10 банков (9 место) по кредитованию на первичном рынке.

За 2024 год Банк Уралсиб увеличил ипотечный портфель с 131,4 млрд рублей (на 01.01.2024 г.) до 138,3 млрд рублей (на 01.01.2025 г.). Объем выдачи ипотечных кредитов за 2024 год составил 23,5 млрд рублей, из которых 18,1 млрд рублей было выдано на покупку жилья на первичном рынке. Основной рост в этот период произошел за счет кредитования по госпрограммам – «Ипотека для семей с детьми» и «Ипотека с господдержкой». Из собственных программ банка наиболее востребованной стала программа кредитования на покупку вторичного жилья.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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/ Сибирское Информационное Агентство /


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