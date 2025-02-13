Новости

Слата
«Люди возвращаются на рынок труда, но кадровый голод остается»
Вкусы, запахи, эмоции. Как «Слата» расширяет покупательский опыт
Дмитрий Ишевский, «Слата», «ХлебСоль»: «Фуд-ритейл пересмотрит стратегию развития»
Все материалы сюжета

Рекордный миллион тюльпанов вырастят в Иркутске к 8 Марта: посажено 20 сортов

Сотрудники «Горзеленхоза» планируют вырастить к 8 Марта рекордное количество тюльпанов. Также специалисты посадили нарциссы, розы и гиацинты, сообщает пресс-служба мэрии.

<p>Фото: пресс-служба мэрии Иркутска</p>

Фото: пресс-служба мэрии Иркутска

«В этом году ожидаем рекордный урожай тюльпанов – более миллиона бутонов! Это стало возможным благодаря большой системной работе по модернизации предприятия. За счет современных тепличных комплексов, установленных в прошлые годы, здесь полностью ушли от выращивания тюльпанов в земле. Теперь используют только метод гидропоники. Такой подход позволяет значительно уменьшить трудозатраты», – прокомментировал мэр Руслан Болотов.

Теперь городское предприятие может обеспечивать Иркутск цветочной продукцией, не прибегая к поставкам из других стран, как это было раньше.

К 8 Марта выращивают тюльпаны 20 сортов – «Сронг Голд», «Белый Медведь», «Эста Бонита», «Жан Сигнетт», «Сноуборд», «Оранж Джус» «Лин Ван Дер Марк» и другие. Цветовая гамма также разнообразна: от снежно-белого до темно-бордового и ярко-оранжевого.


/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

Грандстрой
«Что это – кризис? Или возвращение к балансу?»
Сила – в команде
«20 лет задаем тренды». Екатерина Прядко, «ГРАНДСТРОЙ», – об эволюции компании, продуктовом подходе и развитии потребительских предпочтений
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес