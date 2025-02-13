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Братчанин отсудил у кафе Mexico 60 тысяч рублей за отравление дочери на выпускном

ООО «МИГ» – владелец кафе Mexico в городе Братске Иркутской области – заплатит компенсацию местному жителю, чья дочь отравилась в этом заведении общепита. Соответствующее решение вынес суд, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Согласно материалам дела, в Братске после празднования школьного выпускного в кафе Mexico у дочери истца ухудшилось самочувствие. Спустя два дня после праздника девушка была госпитализирована. Причиной болезни стало употребление некачественных продуктов из кафе.

Выпускнице потребовалось стационарное и амбулаторное лечение, ей был причинен моральный вред. Владельцу кафе необходимо заплатить 60 тысяч рублей компенсации и 30 тысяч рублей штрафа.

Всего в кафе отравились более 30 человек. Ранее было еще несколько аналогичных дел: в двух случаях суд обязал владельца заведения выплатить по 60 тысяч рублей компенсации морального вреда и по 30 тысяч рублей штрафа в пользу пострадавших. Еще в одном – 50 тысяч рублей компенсации и 25 тысяч рублей штрафа.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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