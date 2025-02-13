Злостного нарушителя ПДД оштрафовали в Иркутской области на 200 тысяч рублей

В Братском районе осудили злостного нарушителя правил дорожного движения. Ранее в отношении него было возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

По данным надзорного ведомства, осенью 2024 года лишенный прав мужчина за выезд на полосу встречного движения, где обгон запрещен, вновь решил пренебречь ПДД. На машине Geely Monjaro на трассе А-331 «Вилюй» мужчина снова выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где обгон запрещен.

Нарушителя оштрафовали на 200 тыс. рублей и лишили прав на 2 года.