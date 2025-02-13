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Супруги из Иркутска незаконно экспортировали лес на 111 млн рублей

Ленинский районный суд города Иркутска вынес приговор преступной семье. Мужа и жену признали виновными в контрабанде леса, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

По данным надзорного ведомства, в 2018 году супруги осуществляли оборот незаконно заготовленной древесины и вывозили лесоматериалы через таможенную границу ЕАЭС. Всего они отправили более 20 тыс. кубических метров стоимостью свыше 111 млн рублей.

Суд приговорил женщину к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, мужчину – к 7 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием исправительной колонии строгого режима.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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