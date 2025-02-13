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Инвалидам и участникам ВОВ выплатят по 50 тысяч рублей к юбилею Победы

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ о предоставлении единовременной денежной выплаты инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны к 80-летию Победы. Она составит 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Подвиг нашего народа навечно вписан в историю. Наши земляки, проявив подлинный героизм на фронте и в тылу, внесли неоценимый вклад в Великую Победу. В такой важный для всех нас год 80-летия Победы нужно уделить самое пристальное внимание и проявить максимальную заботу о ветеранах войны всех категорий, тружениках тыла, ветеранах боевых действий, членах их семей. Это наш священный долг», – прокомментировал Игорь Кобзев.

Выплата будет предоставлена в беззаявительном порядке. Согласно указу, люди получат деньги до 31 марта 2025 года.

Кроме того, региональные выплаты установлены труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, несовершеннолетним узникам концлагерей – они получат 10 тысяч рублей, детям войны – более 6,5 тысячи рублей.

Всего единовременные выплаты к Дню Победы до 31 марта 2025 года получат около 67 тысяч жителей региона.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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