Спреды в обменниках валюты выросли вдвое

До 10 рублей за доллар США. Об этом пишет газета «Известия».

Средний спред цен на покупку и продажу доллара в десяти крупнейших банках достиг 6,5 рубля. Это почти вдвое выше ставшей нормальной разницы в 3–4 рубля, пояснил экономист Андрей Бархота. Такие изменения произошли после первых за последние несколько лет переговоров президентов РФ и США – они касались довольно широкой тематики, в том числе и окончания украинского конфликта.

Банки из топ-10 сейчас покупают у граждан доллар в среднем около 90,7 рубля, тогда как продать его они готовы только за 97,2 рубля. У отдельных игроков разница в ценах на покупку и продажу превышает 10 рублей.

Напомним, что 13 февраля на межбанковском рынке российский рубль продолжил движение в русле ралли. Изначально рубль опирался на «навес» валютного предложения на площадке над спросом, в том числе и за счет операций ЦБ. Но на этой неделе в полной мере отыгрывается геополитический оптимизм.

«Стоит признать, что потепление отношений России и Запада – это в чистом виде ожидания и прогнозы. Но на такой основе инвесторы обычно и покупают лучше всего», – резюмируют эксперты «Альфа-Капитал».