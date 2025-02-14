Движение вверх продолжится: российский рынок показал мощный рост на волне геополитического позитива

В четверг российский рынок продолжил уверенное движение вверх на фоне положительных геополитических новостей, обновив максимум с мая 2024 года. Индекс МосБиржи в течение сессии приближался к 3300 пунктам, но закрылся на уровне 3206,97 пунктов (+5.99%).

Рост рынка был вызван новостью о телефонном разговоре президентов России и США, в ходе которого они договорились об организации личной встречи по урегулированию конфликта на Украине. Это увеличило вероятность улучшения геополитической ситуации для России и возможного смягчения санкционного режима.

Аналитики БКС Мир инвестиций отмечают, что откат от достигнутых вершин в течение дня пока не выходит за рамки умеренной коррекции сильного роста последних двух сессий. Массовое закрытие коротких позиций внесло вклад в временную перекупленность многих акций. Обычно после этого происходит возвращение котировок на более низкие уровни

– События, стоящие за последним ростом рынка, носят долговременный характер и с большой вероятностью продолжатся. Они способны повлиять на долгосрочные факторы динамики компаний и экономики в целом. Поэтому новостной фон, связанный с этими процессами, будет играть ведущую роль, – резюмируют эксперты.