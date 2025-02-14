Новости

Слата
«Люди возвращаются на рынок труда, но кадровый голод остается»
Вкусы, запахи, эмоции. Как «Слата» расширяет покупательский опыт
Дмитрий Ишевский, «Слата», «ХлебСоль»: «Фуд-ритейл пересмотрит стратегию развития»
Все материалы сюжета

Запрет на иностранные мессенджеры: новые ограничения для госслужб и бизнеса

Госслужбам, операторам связи и банкам будет запрещено использовать иностранные мессенджеры для общения с гражданами, сообщает РБК со ссылкой на заявление премьер-министра Михаила Мишустина. Это решение направлено на предотвращение случаев, когда мошенники выдают себя за сотрудников учреждений.

Правительство также разрабатывает комплекс мер для защиты россиян от телефонного и интернет-мошенничества. Среди этих мер — обязательная маркировка звонков, возможность для граждан отказаться от рекламных обзвонов и сообщений, а также создание информационной системы для выявления подозрительных действий и их блокировки. В системе будут собраны записи голосов тех, кто использует доверие граждан в корыстных целях.

Мишустин подчеркнул, что дополнительные меры позволят применять больше инструментов защиты в цифровой среде, чтобы избежать обмана и сохранить сбережения и имущество граждан.


/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

Грандстрой
«Что это – кризис? Или возвращение к балансу?»
Сила – в команде
«20 лет задаем тренды». Екатерина Прядко, «ГРАНДСТРОЙ», – об эволюции компании, продуктовом подходе и развитии потребительских предпочтений
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес