Запрет на иностранные мессенджеры: новые ограничения для госслужб и бизнеса

Госслужбам, операторам связи и банкам будет запрещено использовать иностранные мессенджеры для общения с гражданами, сообщает РБК со ссылкой на заявление премьер-министра Михаила Мишустина. Это решение направлено на предотвращение случаев, когда мошенники выдают себя за сотрудников учреждений.

Правительство также разрабатывает комплекс мер для защиты россиян от телефонного и интернет-мошенничества. Среди этих мер — обязательная маркировка звонков, возможность для граждан отказаться от рекламных обзвонов и сообщений, а также создание информационной системы для выявления подозрительных действий и их блокировки. В системе будут собраны записи голосов тех, кто использует доверие граждан в корыстных целях.

Мишустин подчеркнул, что дополнительные меры позволят применять больше инструментов защиты в цифровой среде, чтобы избежать обмана и сохранить сбережения и имущество граждан.