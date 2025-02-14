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Трамп анонсирует переговоры в Саудовской Аравии

На следующей неделе в Саудовской Аравии состоятся переговоры высокопоставленных представителей России и США по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом, с участием Украины, заявил президент США Дональд Трамп.

Несколько часов назад он сообщил о готовящихся контактах с участием чиновников их этих трех стран на полях Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля, передаёт РБК. В Киеве это информацию опровергли, но Трамп по-прежнему заявил, что завтрашняя встреча пройдет.

«Завтра состоится встреча в Мюнхене, а на следующей неделе — встреча в Саудовской Аравии, не моя с президентом Путиным, но с должностными лицами высокого ранга», — сказал Трамп перед пресс-конференцией с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Республиканец не уточнил, в каком формате должны пройти эти контакты.

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Мюнхенская конференция пройдет с 14 по 16 февраля, где президент Украины Владимир Зеленский встретится с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио. Россия не участвовала в конференции с 2022 года.

Саудовская Аравия была названа Трампом как возможное место для личной встречи с президентом России Владимиром Путиным после их телефонного разговора. В Кремле подчеркнули, что место и сроки встречи можно будет назвать после определенных подготовок.

Россия начала формировать переговорную группу для диалога с США, но состав группы пока не уточнен. Американскую команду возглавят Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Кремль называл США «главным визави» в мирных переговорах по Украине. Зеленский заявил о недопустимости любых мирных переговоров без участия его страны.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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