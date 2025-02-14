Россиянам дадут «охладиться» перед оформлением кредитов: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Трамп анонсировал встречу с Россией, заемщиков в РФ будут «охлаждать», пенсионерам-военным начали платить больше, а в Иркутской области ветераны ВОВ поощрят материально. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Международные переговоры

Переговоры между Россией и США могут состояться уже в ближайшее время – об этом заявил американский президент Дональд Трамп. Предполагается, что к ним присоединится и Украина. Во встрече, которую намечают на следующую неделю, будут участвовать высокопоставленные представители государств. Кроме того, контакты чиновников могут состояться уже сегодня на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Антимошеннический закон

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении обязательного периода охлаждения по потребительским кредитам. Теперь банки до выдачи денег должны делать перерыв минимум в четыре часа для займов от 50 тыс. до 200 тыс. рублей и минимум 48 часов для сумм свыше 200 тыс. рублей: люди смогут получить средства в долг только после окончания указанных периодов. Нововведение необходимо для борьбы с мошенниками. Исключение составляют ипотека с поручителем и еще ряд продуктов, оформленных оффлайн.

Деньги пенсионерам

Подписан и закон о дополнительной индексации пенсий военным пенсионерам с 1 января 2025 года с учетом фактического уровня инфляции. Прежде соответствующие пенсии были проиндексированы на 5,1%, что оказалось ниже существующего уровня. С учетом изменений в 2025 году пенсии военным проиндексируют на 9,5%.

Поддержка ветеранов

В Иркутской области инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны в честь 80-летия Победы предоставят региональные единовременные выплаты в 50 тысяч рублей. Также денежные премии от 6,5 до 10 тысяч рублей получат труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, несовершеннолетние узники концлагерей, дети войны. Средства перечислят до конца марта 67 тысячам человек.

Компенсация за испорченный выпускной

Братчанину удалось отсудить деньги у владельца местного кафе Mexico, в котором отравилась его дочь во время выпускного. Девушка, которая ела продукты в заведении общепита на празднике, после торжества почувствовала себя плохо – ей потребовалась госпитализация. За это предпринимателю пришлось заплатить 60 тысяч рублей компенсации и 30 тысяч рублей штрафа. Кроме того, с собственником Mexico судились и другие люди, которым также удалось получить возмещение вреда. Всего в заведении отравились более 30 человек.