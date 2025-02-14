Темпы ввода жилья рухнули в России

Эксперты ждут дальнейшего снижения на 20–30%. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Центробанка РФ.

Ввод жилья в эксплуатацию резко упал в конце 2024 года в России. В декабре этот показатель в целом по стране снизился сразу на 13,3%.

Сильнее всего ввод жилья в декабре сократился на юге России – сразу на 23,1%. На северо-западе немногим меньше – на 22,6%, а в центральной части – на 14,9%. Меньше всего показатель снизился на Урале (лишь на 2,2%).

Ранее, в октябре, в целом по России отмечалось небольшое сокращение объемов ввода жилья, но оно было незначительным – на 2,6%. А до этого весь год этот показатель увеличивался. Причем в январе 2024-го и в декабре 2023-го рост превышал 30%. Однако в июле ЦБ начал резко повышать ключевую ставку, в октябре – до рекордных 21%. Из-за этого спрос на ипотеку сильно сократился. Кроме того, в июле власти значительно ужесточили условия по льготным программам.

Напомним, что в 2024 году в Иркутской области введено в строй жилье общей площадью 1605,2 тыс. кв. м, что на 7,7% больше, чем год назад. Значительный рост – на 15,7% – отмечен в сельской местности, на эти территории приходится больше половины – 56,1% – общего ввода.