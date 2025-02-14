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Пассажиров бизнес-класса в аэропорту Иркутска будут возить на новом автобусе Golden Dragon

Аэропорт Иркутска закупил новые автобусы для перевозки пассажиров: появилось три новых единицы техники, сообщает пресс-служба авиаузла.

В частности, приобретено два перронных автобуса WGBD08 длиной по 14,3 метра. Они оснащены трехуровневой пневмосистемой, осуществляющей опускание транспорта перед посадкой/высадкой пассажиров и поднятием во время движения. Имеются отопители, кондиционеры, камеры наружного и внутрисалонного наблюдения, широкие двери.

Отдельно для пассажиров бизнес-класса купили автобус Golden Dragon XML 6122J, рассчитанный на 55 человек. В нем установлена мощная система обогрева и кондиционирования, а также предусмотрена возможность автоматического поддержания заданной температуры. Имеются тонированные стеклопакеты, два 19-дюймовых цветных экрана в передней и центральной частях, а также мультимедийная система TV/DVD.

Предусмотрено наличие USB-выходов и персонализированное освещение для каждого пассажира. Имеется просторное отделение в верхней части салона для ручной клади.

Транспорт купили для улучшения качества обслуживания пассажиров и эффективности работы.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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