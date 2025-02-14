Тайваньский гигант Foxconn нацелился на Nissan после провала объединения с Honda и Mitsubishi

Японские автоконцерны Nissan, Honda и Mitsubishi официально объявили о прекращении переговоров об объединении, подтвердив тем самым ранее появившиеся слухи о провале переговоров. Однако компании продолжат сотрудничать в разработке и выпуске электромобилей в рамках специального соглашения о партнерстве, подписанного 1 августа прошлого года.

По неофициальным данным, причиной провала переговоров стали значительные различия в корпоративных структурах управления и разногласия относительно структуры объединенной компании. Honda хотела сделать Nissan лишь подразделением новой компании, с чем Nissan не согласилась.

После заявления о прекращении переговоров тайваньская компания Foxconn выразила готовность приобрести пакет акций Nissan, чтобы помочь японскому автоконцерну выйти из кризиса. Глава Foxconn Юнь Лю заявил, что их цель — сотрудничество, а не просто покупка акций. Nissan пока не прокомментировала это заявление.