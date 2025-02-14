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Путин увеличивает военные пенсии на 9,5%

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении военных пенсий на 9,5% с 1 января 2025 года. Фактический уровень инфляции в прошлом году составил 9,5%, и ранее пенсии были проиндексированы на 5,1%. Теперь, по поручению Путина, проведена дополнительная индексация на 4,4%.

Как сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, повышенные пенсии начнут выплачивать с 1 марта. Законопроект был внесен в Госдуму в феврале, и для его реализации потребуется выделить 56,6 млрд рублей из федерального бюджета.

Военные пенсии выплачиваются тем, кто служил в армии, органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, а также в войсках Росгвардии.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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