Новости

Слата
«Люди возвращаются на рынок труда, но кадровый голод остается»
Вкусы, запахи, эмоции. Как «Слата» расширяет покупательский опыт
Дмитрий Ишевский, «Слата», «ХлебСоль»: «Фуд-ритейл пересмотрит стратегию развития»
Все материалы сюжета

Автомобиль Mercedes-Benz охватил пожар в Иркутске

Три машины горели за сутки в Иркутской области. Во всех случаях причиной инцидента стало короткое замыкание, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В частности, огонь повредил премиальную иномарку Mercedes-Benz, которая была припаркована в Иркутске на улице Баумана. Огонь на 1,5 «квадрата» ликвидировали шесть сотрудников с помощью двух единиц техники. К пожару привело замыкание бортовой сети.

В Зиминском районе на федеральной трассе воспламенился седельный тягач Sitrak. Водитель самостоятельно потушил пожар на площади 1 квадратный метр. В Нукутском районе в поселке Заречный огонь охватил Toyota Allion – короткое замыкание произошло в моторном отсеке. Пламя уничтожило сгораемые части автомобиля на четырех «квадратах». Огонь ликвидировали девять сотрудников с помощью двух единиц техники.


/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

Грандстрой
«Что это – кризис? Или возвращение к балансу?»
Сила – в команде
«20 лет задаем тренды». Екатерина Прядко, «ГРАНДСТРОЙ», – об эволюции компании, продуктовом подходе и развитии потребительских предпочтений
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес