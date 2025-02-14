Автомобиль Mercedes-Benz охватил пожар в Иркутске

Три машины горели за сутки в Иркутской области. Во всех случаях причиной инцидента стало короткое замыкание, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В частности, огонь повредил премиальную иномарку Mercedes-Benz, которая была припаркована в Иркутске на улице Баумана. Огонь на 1,5 «квадрата» ликвидировали шесть сотрудников с помощью двух единиц техники. К пожару привело замыкание бортовой сети.

В Зиминском районе на федеральной трассе воспламенился седельный тягач Sitrak. Водитель самостоятельно потушил пожар на площади 1 квадратный метр. В Нукутском районе в поселке Заречный огонь охватил Toyota Allion – короткое замыкание произошло в моторном отсеке. Пламя уничтожило сгораемые части автомобиля на четырех «квадратах». Огонь ликвидировали девять сотрудников с помощью двух единиц техники.