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Недельные расходы россиян выросли на 878 рублей

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, с 3 по 9 февраля среднестатистическая российская семья потратила на покупку продуктов и товаров повседневного спроса 8706 рублей.

Таким образом, общий объем семейных трат за неделю вырос на 878 руб. или на 10,1%. Значение Индекса ИПА составило 297,8%. Относительно аналогичной недели прошлого года объем недельных расходов вырос на 860 руб. или на 11%.

«Рост обусловлен увеличением частоты покупок. Однако, необходимо отметить, что этот факт не исключает тезиса о рационализации покупательской способности. Увеличение частоты покупок при умеренных объемах может свидетельствовать о стратегии минимальных закупок необходимых товаров и товаров по максимально выгодным ценам», – резюмируют эксперты.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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