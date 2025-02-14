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КОС левого берега реконструируют в Иркутске: производительность вырастет в 1,5 раза

Реконструкцию канализационных очистных сооружений левого берега планируют провести в Иркутске. Специалисты уже разработали проектную документацию, а также получили положительные заключения Главгосэкспертизы и государственной экологической экспертизы, сообщает пресс-служба мэрии.

На сегодня используемое оборудование устарело: его износ составляет более 80%. После реконструкции двух очередей производительность КОС увеличится в 1,5 раза – с 170 до 255 тысяч кубометров в сутки.

Обновление системы позволит повысить эффективность и надежность процесса очистки, снизить себестоимость процессов за счет повышения эффективности использования реагентов и сокращения потребления электрической энергии.

Работы планируется провести с привлечением федеральных средств. Предполагается, что к реализации проекта приступят уже в 2026 году.

Напомним, в прошлом году закончилась реконструкция КОС правого берега: многоступенчатая система очистки позволяет превращать сливы в воду, абсолютно безопасную для природы.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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