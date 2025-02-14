Впервые на Байкале прошла Школа ледовых скульпторов

С 2020 года на побережье острова Ольхон на Байкале проводится Международный фестиваль-симпозиум ледовой скульптуры Olkhon Ice Fest. За шесть лет это событие объединило вокруг себя творческую команду скульпторов, которая ежегодно пополняется новыми талантами. В 2025 году создание ледовой галереи доверено мастерам из России, Беларуси и Китая. Впервые в истории фестиваля начала свою работу Школа ледовой скульптуры, предназначенная для старшекурсников и недавних выпускников художественных вузов и училищ.

От соревнований к творчеству: новый подход на Olkhon Ice Fest

«С 2023 года, когда Olkhon Ice Fest отказался от конкурсной, соревновательной составляющей и перешел в формат симпозиума, мы, «старожилы» Ольхонского фестиваля, буквально обрели второе дыхание в творчестве, — рассказал Иван Локтюхин, мастер из Петрозаводска, скульптор по льду и дереву, многократный призер российских и международных фестивалей, ведущий преподаватель Школы. — Что происходит на конкурсах? Мастер сосредоточен только на своей работе, у него нет возможности и времени отвлечься — нужно работать на результат. Мы, российские скульпторы, никогда не выезжаем на фестивали просто так — только за победой. Но на определенном этапе понимаешь, что самой «вкусной» была первая победа, дальше надо расти не только вверх, но и, образно говоря, вширь. Такая возможность открывается в сотворчестве, когда не соревнуешься с коллегами, а вместе творишь красоту. И еще мы стали задумываться о том, как расширить сообщество ледовых скульпторов, чтобы и на конкурсах зазвучали новые имена».

Школа ледовых скульпторов для выпускников и студентов художественных учебных заведений стала реальностью благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

От Севастополя до Хабаровска: Школа ледовых скульпторов объединяет молодых талантов

В феврале 2025 года Школа ледовой скульптуры объединила 13 участников из семи регионов России, включая новые территории, а также студента из Франции. Молодые скульпторы, в возрасте от 18 до 25 лет, представляли такие учебные заведения, как Севастопольский государственный университет, Донецкий художественный колледж, Хабаровский краевой колледж искусств, Сибирский государственный институт искусств им. Д. Хворостовского в Красноярске, Российский государственный художественно-промышленный университет им. Строганова в Москве, Богородский институт художественной резьбы по дереву (филиал Высшей школы народных искусств в Московской области), и Иркутский национальный исследовательский технический университет.

Программа Школы ледовой скульптуры включала три насыщенных дня лекций и мастер-классов от лучших представителей ледового сообщества. Кураторами-наставниками стали Иван Локтюхин, Павел Леонов, лауреат и стипендиат гранд-премии специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодёжи, призер международных чемпионатов Данила Цой из Хабаровска, и Александр Зайцев, художник и скульптор, председатель жюри фестиваля «Волшебный лед Сибири» из Красноярска и 11-кратный чемпион мира по ледовым скульптурам.

Ледяное вдохновение: как студенты покоряли уникальный байкальский лед

Павел Леонов, куратор из Беларуси, отметил уникальность Школы ледовой скульптуры, подчеркнув, что результаты работы студентов с уникальным байкальским льдом впечатляют. "Честно говоря, моя первая ледяная работа была значительно хуже того, что продемонстрировали ребята. Атмосфера, коллектив и магия Ольхона делают свое дело! Кажется, что сам лед Байкала, как шаман, благословляет творцов, которые с уважением и бережностью работают с ним. Видеть счастливые глаза студентов, представляющих свои первые скульптуры, было настоящим удовольствием. Такая школа просто необходима! Для сегодняшних участников первые прикосновения ко льду могут стать началом профессионального путешествия длиною в жизнь."

Студенты оставили на льду Байкала свои творения, вдохновленные местными преданиями, ведь Ольхон и сегодня считается одним из мировых центров шаманизма. Под руководством Ивана Локтюхина они создавали различные символы, делали ледяные маски и работали с природными материалами. Результаты их творчества смогут увидеть все гости Olkhon Ice Fest.

Мария Иващенко из Донецкого художественного колледжа подвела итог своего участия в Школе: "Все прошло просто замечательно, хотя были и трудности. Самым сложным было привыкнуть к холоду — сложно одеться по погоде, когда не знаешь местного климата. Но учеба и знакомство с льдом прошли на высшем уровне: даже без минимального опыта я смогла создать большую работу. Ледовая скульптура так увлекла, что не хочется уезжать. Я очень хочу продолжать заниматься этим в будущем. Приемы и навыки, которыми поделились профессионалы за эти три насыщенных дня, при самостоятельном обучении пришлось бы осваивать очень долго."

Olkhon Ice Fest — Международный фестиваль-симпозиум ледовой скульптуры Olkhon Ice Fest — открытая для зрителей и гостей площадка. В течение нескольких недель работы фестиваля все желающие смогут ознакомиться с галереей ледовой скульптуры, провести время за созиданием единения творческих идей и природы озера Байкал. На площадке фестиваля также организована интерактивная площадка и ледовый детский городок. Olkhon Ice Fest—2025 реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Правительства Иркутской области, ФБГУ «Заповедное Прибайкалье».