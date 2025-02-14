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Почти 50 праздничных мероприятий состоится в Иркутске в честь Масленицы

Масленицу отметят в Иркутске в период с 24 февраля по 2 марта. В честь события запланировано проведение 45 мероприятий, сообщает пресс-служба мэрии.

Гуляния организуют во всех городских округах. К празднованию присоединятся учреждения культуры, школы и детские сады. Всевозможные мероприятия проведут во дворах, на игровых площадках и общественных пространствах.

Массовые события состоятся на площади у Дворца спорта «Труд», в Каштаковской роще, в Комсомольском парке, сквере у культурно-досугового центра «Россия». Здесь же при благоприятной погоде сожгут чучела Масленицы.

Запланированы праздничные концерты с песнями, танцами и фольклорными номерами, народные игры и забавы, ярмарки и многое другое.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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