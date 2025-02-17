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«Борьба за долю рынка для торговых сетей отойдет на второй план»

Этот год станет переломным для фуд-ритейла, уверен управляющий директор торговых сетей «Слата» и «ХлебСоль» Дмитрий Ишевский. В прошлом компании сражались за каждый процент рыночной доли, открывая всё новые магазины и расширяя географию присутствия. Однако теперь акценты сместились. На передний план выходит операционная эффективность.

«Когда деньги были дешевыми, легко было взять кредит и развивать сеть, – подчеркнул Дмитрий в интервью Газете Дело. –  Сейчас ставки таковы, что кредиты могут окупиться лишь через долгие годы. Отказываться от борьбы за долю рынка полностью невозможно, особенно для федеральных игроков. Но всякое дальнейшее развитие будет происходить исключительно за счёт собственных заработанных средств. Вот почему сейчас важнее всего оптимизировать операционные процессы. Именно этим торговые сети «Слата» и «ХлебСоль» занимались последние два года».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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