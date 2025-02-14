Фонд развития промышленности готовится профинансировать строительство мукомольного завода в Усольском районе

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности Иркутской области одобрил заявку ООО «Азия-Маркет» на получение льготного финансирования для строительства мукомольного завода. Производственная площадка располагается в Усольском районе. После введения завода в эксплуатацию предприятие сможет выпускать до 80 тонн готовой продукции в сутки. Сумма займа составляет 50 миллионов рублей.

«Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» направлена на поддержку и развитие перерабатывающих предприятий в пищевой промышленности, в том числе на создание производств муки из зерновых культур. Реализация данного проекта позволит повысить самообеспеченность хлебопекарных и кондитерских предприятий Иркутской области, что в итоге будет влиять и на стоимость этой продукции для потребителя. Совместная работа регионального Минсельхоза и Фонда становится все более результативной: это уже пятое предприятие сферы пищевой промышленности, которое получит государственную поддержку. Областное министерство сельского хозяйства выделило для этого целевую субсидию», — объясняет глава Наблюдательного совета Фонда развития промышленности Иркутской области, первый заместитель председателя регионального Правительства Руслан Ситников.

Руслан Ситников. Фото из архива

Общая инвестиционная стоимость проекта составляет 113,7 миллиона рублей, из которых 50 миллионов будет предоставлено областным Фондом развития промышленности в виде льготного займа сроком на 5 лет. Данные средства инициатор проекта потратит на приобретение мукомольной мельницы производительностью 80 тонн в сутки с бункерами и каркасами металлоконструкций. После выхода на проектную мощность завод обеспечит производство 10 560 тонн в год муки высшего сорта, 3 840 тонн в год муки первого сорта и 1 642 тонн отрубей ежегодно.

«Мука — один из ключевых составляющих продуктовой корзины; даже если вы не часто что-то печёте дома, скорее всего, вы покупаете хлебобулочные изделия… Таким образом, стоимость этого товара напрямую влияет практически на каждую семью в Иркутской области. Благодаря реализации данного проекта предприятие сможет предложить более низкую отпускную цену за счёт небольших накладных расходов, минимального офисного штата, оптимального инженерного состава и использования высокопроизводительного высокоточного оборудования», — подчёркивает социальную значимость проекта директор Фонда развития промышленности Иркутской области Яна Шевченко.

Яна Шевченко. Фото из архива

Напомним, Фонд развития промышленности Иркутской области был создан в 2017 году министерством экономического развития и промышленности Иркутской области при поддержке Правительства региона. За время его работы было поддержано 87 производств: вместе с проектами, получившими чистое федеральное финансирование, это более 10,8 миллиарда рублей заёмных средств. С 2024 года в число компаний, которые могут получить льготный заем в Фонде, добавили предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности.

Актуальные новости о других проектах и производствах, поддержанных региональным ФРП, а также информацию о программах льготного финансирования вы найдёте в телеграм-канале и ВК-аккаунте Фонда развития промышленности Иркутской области.