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Фонд развития промышленности готовится профинансировать строительство мукомольного завода в Усольском районе

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности Иркутской области одобрил заявку ООО «Азия-Маркет» на получение льготного финансирования для строительства мукомольного завода. Производственная площадка располагается в Усольском районе. После введения завода в эксплуатацию предприятие сможет выпускать до 80 тонн готовой продукции в сутки. Сумма займа составляет 50 миллионов рублей.

«Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» направлена на поддержку и развитие перерабатывающих предприятий в пищевой промышленности, в том числе на создание производств муки из зерновых культур. Реализация данного проекта позволит повысить самообеспеченность хлебопекарных и кондитерских предприятий Иркутской области, что в итоге будет влиять и на стоимость этой продукции для потребителя. Совместная работа регионального Минсельхоза и Фонда становится все более результативной: это уже пятое предприятие сферы пищевой промышленности, которое получит государственную поддержку. Областное министерство сельского хозяйства выделило для этого целевую субсидию», — объясняет глава Наблюдательного совета Фонда развития промышленности Иркутской области, первый заместитель председателя регионального Правительства Руслан Ситников.

<p>Руслан Ситников. Фото из архива</p>

Руслан Ситников. Фото из архива

Общая инвестиционная стоимость проекта составляет 113,7 миллиона рублей, из которых 50 миллионов будет предоставлено областным Фондом развития промышленности в виде льготного займа сроком на 5 лет. Данные средства инициатор проекта потратит на приобретение мукомольной мельницы производительностью 80 тонн в сутки с бункерами и каркасами металлоконструкций. После выхода на проектную мощность завод обеспечит производство 10 560 тонн в год муки высшего сорта, 3 840 тонн в год муки первого сорта и 1 642 тонн отрубей ежегодно.

«Мука — один из ключевых составляющих продуктовой корзины; даже если вы не часто что-то печёте дома, скорее всего, вы покупаете хлебобулочные изделия… Таким образом, стоимость этого товара напрямую влияет практически на каждую семью в Иркутской области. Благодаря реализации данного проекта предприятие сможет предложить более низкую отпускную цену за счёт небольших накладных расходов, минимального офисного штата, оптимального инженерного состава и использования высокопроизводительного высокоточного оборудования», — подчёркивает социальную значимость проекта директор Фонда развития промышленности Иркутской области Яна Шевченко.

<p>Яна Шевченко. Фото из архива</p>

Яна Шевченко. Фото из архива

Напомним, Фонд развития промышленности Иркутской области был создан в 2017 году министерством экономического развития и промышленности Иркутской области при поддержке Правительства региона. За время его работы было поддержано 87 производств: вместе с проектами, получившими чистое федеральное финансирование, это более 10,8 миллиарда рублей заёмных средств. С 2024 года в число компаний, которые могут получить льготный заем в Фонде, добавили предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности.

Актуальные новости о других проектах и производствах, поддержанных региональным ФРП, а также информацию о программах льготного финансирования вы найдёте в телеграм-канале и ВК-аккаунте Фонда развития промышленности Иркутской области.

 


<p>Руслан Ситников. Фото из архива</p> <p>Яна Шевченко. Фото из архива</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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