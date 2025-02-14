Доллар ниже 90: похоже, это уже финальная стадия падения на валютном рынке

Рубль начал урепляться на фоне сообщений о возможной встрече лидеров России и США. Весь январь и начало февраля укрепление российской валюты происходило благодаря значительному дисбалансу между спросом и предложением иностранной валюты: спрос был низким, тогда как предложение увеличилось. Это позволило рублю вырасти на 5% с начала 2025 года. Однако после появления новостей о готовящейся встрече курсовая стоимость иностранных валют резко упала ещё на 5% буквально за одни сутки. В итоге, за полтора месяца рубль укрепил свои позиции на целых 10%.

Согласно данным ЦБ на 14 февраля, курс доллара на внебиржевом рынке снизился до 91 рубля, а евро опустился до отметки 94,9 рубля. Потери в этих валютах за день составили 3,2%, что является минимальным уровнем с начала сентября. Китайский юань также продемонстрировал падение: пара CNY/RUB опускалась до уровня 12,13, закрывшись на отметке 12,28 с потерями в 3%. На рынке Forex курс доллара составил 89,53 рубля, евро — 93,41 рубля, а юань — 12,26 рубля. Кроме того, фьючерс на доллар на Московской бирже потеряли 2,49%, достигнув значения 92,93 рубля.

На рынке наблюдалась высокая волатильность при увеличенных оборотах, что частично объясняется эффектом маржин-коллов.

– До этого в биржевых кругах преобладало мнение о неизбежной девальвации рубля, – поясняют эксперты БКС Мир инвестиций. – Оно особенно усилилось после введения Байденом январских санкций против нефтяного сектора. Однако с приходом Трампа произошло некоторое сближение позиций, что способствовало укреплению рубля и снижению стоимости иностранных валют. По мере усиления роста курса рубля спекуляции против национальной валюты начали приносить убытки. Достигнув предела допустимого риска, участники торгов, делавшие ставку на снижение рубля, вынуждены были срочно закрыть длинные позиции по иностранным валютам. Именно поэтому произошел столь резкий обвал их курсов.

Похоже, что падение иностранных валют на рынке подходит к концу.

– Хотя биржевая волатильность все еще может спровоцировать кратковременные снижения, вряд ли они будут существенно ниже нынешних уровней, – отмечают эксперты БКС Мир инвестиций. – Вероятность технического восстановления перепроданных валютных активов возрастает. Сохранение ключевой ставки Центробанка и умеренная риторика регулятора играют против национальной валюты. Возможно, именно этот фактор вызовет коррекцию рубля после 13:30 мск, и он начнет отступление от своих многомесячных пиков.