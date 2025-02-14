Мукомольный завод построят в Усольском районе

ООО «Азия-Маркет» получит льготное финансирование для строительства мукомольного завода в Усольском районе. Сумма займа составляет 50 миллионов рублей – деньги нужно будет вернуть в течение 5 лет, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Общая инвестиционная стоимость проекта равна 113,7 миллиона рублей. Данные средства его инициатор потратит на приобретение мукомольной мельницы производительностью 80 тонн в сутки с бункерами и каркасами металлоконструкций.

После выхода на проектную мощность завод обеспечит производство 10 560 тонн в год муки высшего сорта, 3 840 тонн в год муки первого сорта и 1 642 тонн отрубей ежегодно.

Реализация данного проекта позволит повысить самообеспеченность хлебопекарных и кондитерских предприятий Иркутской области, что в итоге будет влиять и на стоимость этой продукции для потребителя: она будет ниже.