Новости

Туризм 2025, последние новости
ЦБ: В новогодние каникулы Байкал привлек туристов из Азии
Впервые на Байкале прошла Школа ледовых скульпторов
Гостиничный кризис: доходы растут, а рентабельность падает
Все материалы сюжета

Иркутяне, готовьтесь к новинкам: свежие хлеб и горячие пончики от «Слаты»

Конкуренция среди ритейлеров давно вышла за пределы ценовой войны – теперь они борются за покупателей, предлагая удобство, уникальный ассортимент и новый опыт покупок. Об этом в интервью газете «Дело» рассказала Ирина Береснева, коммерческий директор сетей «Слата» и «ХлебСоль». Так, в 2025 году компания делает ставку на свежий хлеб и горячие пончики.

«К концу 2024 года мы обновили оборудование для выпечки хлеба в некоторых магазинах, установив полноценные пекарни, – сообщила Ирина Береснева. – Теперь вместо допекания полуфабрикатов наши пекарни смогут производить свежий хлеб с нуля».

Кроме того, ритейлер пересмотрел ассортиментную матрицу, сделав упор на сытные перекусы, добавив различные виды слоек и другую мелкоштучную продукцию.

В планах на 2025 год – усилить направление готовой еды за счет кофе-пойнтов. В двадцати магазинах сети супермаркетов «Слата» появятся станции, где можно будет приготовить кофе с собой по комфортной цене. «А событием года должен стать запуск линии пончиков – их будут выпекать прямо в магазине и продавать горячими», – добавила Ирина Береснева.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Материалы сюжета "Слата":
Все материалы сюжета (16)


Реклама на сайте

Грандстрой
«Что это – кризис? Или возвращение к балансу?»
Сила – в команде
«20 лет задаем тренды». Екатерина Прядко, «ГРАНДСТРОЙ», – об эволюции компании, продуктовом подходе и развитии потребительских предпочтений
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес