Закручивание гаек: Законодатели хотят лишить жилые комплексы иностранных названий

На территории России находится порядка 4 700 жилых комплексов, и 326 из них, что составляет приблизительно 6,9%, используют в своем названии латинские буквы, информирует ЕРЗ.РФ. Иркутск не стал исключением: в городе также реализуются проекты с иностранными названиями.

Специалисты подчеркивают, что иностранные языки чаще фигурируют в крупных проектах. Очевидно, застройщики подобных объектов считают, что таким образом они придают своим зданиям более солидный облик и привлекают внимание потенциальных покупателей.

Стоит отметить, что законопроект № 468229-8, который предполагает внесение поправок в закон «О государственном языке Российской Федерации», был внесён в Государственную Думу в конце 2023 года. А 11 февраля текущего года депутаты утвердили его в первом чтении.

Если законопроект окончательно утвердят, использование иностранных языков или производных от них терминов для наименований жилых комплексов, посёлков, кварталов и микрорайонов окажется под запретом.